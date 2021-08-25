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Байден пояснив, чому важливо закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня

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США, Середа 25 серпня 2021 02:23
Байден пояснив, чому важливо закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США повинні покинути Афганістан не пізніше 31 серпня через загрозу терористів. Про це заявив президент США Джо Байден у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Джо Байдена в Білому домі.

За словами Байдена, терористи організації ІДІЛ-К становлять загрозу для США в Афганістані. Саме тому покинути Афганістан потрібно не пізніше наміченого терміну - 31 серпня.

"Зростає ризик нападу терористичного угруповання, відомого як ІДІЛ-К, філії ІДІЛ в Афганістані, яка також є заклятим ворогом Талібану. Кожен день, коли ми знаходимося на землі, - це ще один день, коли ми знаємо, що ІДІЛ-К прагне завдати удару по аеропорту й атакувати як сили США та їх союзників, так і ні в чому не винних мирних жителів", - сказав Байден.

Він зазначив, що досі таліби робили кроки для співпраці з США щодо евакуації людей, однак це може змінитися.

"Але це хитка ситуація... У нас вже була перестрілка", - говорить Байден.

Також Байден додав, що для уникнення терактів у США перевірятимуть усіх приїжджих з Афганістану.

"Ми проводимо ретельну перевірку безпеки на проміжних зупинках, які вони роблять для всіх, хто не є громадянином США або законним постійним жителем Сполучених Штатів. Кожен, хто прибуває до Сполучених Штатів, повинен пройти перевірку біографічних даних", - сказав Байден.

Нагадаємо, що лідери G7 влаштували нараду, на якій обговорили ситуацію в Афганістані. Вони сподівалися умовити Джо Байдена перенести дату евакуації.

Раніше повідомлялося, що G7 наполягатиме на продовженні евакуації після 31 серпня. Про це заявив Джонсон.

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