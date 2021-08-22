У ЄС вважають, що США не встигнуть закінчити евакуацію з Афганістану до 31 серпня

Сполучені Штати Америки не встигнуть евакуювати всіх бажаючих з Афганістану до 31 серпня. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За словами Борреля, США не встигнуть евакуювати всіх жителів Афганістану, які сприяли західним країнам.

"Це неможливо математично", - заявив Боррель в телефонному інтерв'ю виданню.

За його словами, одна лише делегація ЄС в Кабулі налічує близько 400 афганських співробітників і членів їх сімей. Їх обіцяли евакуювати, але поки в Іспанію прибули тільки 150 осіб.

"Це активні співробітники. Але афганців, які працювали з нами за ці 20 років, набагато більше", - сказав він.

Він також зазначив, що в Кабулі є два аеропорти. Цивільний аеропорт знаходиться в руках талібів і рейси з нього не відправляються. Військовий аеропорт контролюють американці. Там літаки підбирають людей, які знаходяться на злітній смузі. При цьому в першу чергу США зараз прагнуть вивезти американських громадян - на рейси потрапляє не так багато афганців. Боррель висловив побоювання, що афганців просто не встигнуть ввезти.

"Якщо американці підуть, у європейців не буде військового потенціалу, щоб зайняти й убезпечити військовий аеропорт, і Талібан візьме під свій контроль", - сказав він.

Боррель також розповів, що Євросоюз просив США проявити більше гнучкості і дати можливість йому вивезти своїх афганських громадян та співробітників.

"Заходи контролю і безпеки американців дуже сильні. Ми скаржилися. Ми попросили їх проявити більше гнучкості. Ми не можемо вивезти наших співробітників", - сказав він.

Також Боррель висловив сподівання, що США змінять свою думку з приводу остаточної дати (31 серпня) евакуації та присутності в Афганістані американських військ.