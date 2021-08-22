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Іспанія надасть США дві військові бази для прийому біженців з Афганістану

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Неділя 22 серпня 2021 20:04
Іспанія надасть США дві військові бази для прийому біженців з Афганістану Фото: Іспанія надасть США дві військові бази для прийому біженців з Афганістану (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес домовилися, що дві військові бази на півдні Іспанії можуть бути використані для прийому афганців, які працювали уряд США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден і Санчес погодилися, що бази Морон-де-ла-Фронтера під Севільєю і Рота під Кадісом можуть бути використані для біженців з Афганістану до тих пір, поки не буде організовано їх переміщення в інші країни.

У суботу, 21 серпня, в іспанський центр ЄС на військовій базі під Мадридом прибув літак зі 110 афганськими біженцями та їх сім'ями, включаючи 36 осіб, які працювали на американську адміністрацію в Афганістані.

База використовується для розміщення афганських біженців, які працювали на ЄС, і їх сімей, які потім переїдуть в інші країни Євросоюзу.

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Сполучені Штати Америки Іспанія Афганистан
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