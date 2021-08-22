Іспанія надасть США дві військові бази для прийому біженців з Афганістану

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес домовилися, що дві військові бази на півдні Іспанії можуть бути використані для прийому афганців, які працювали уряд США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Байден і Санчес погодилися, що бази Морон-де-ла-Фронтера під Севільєю і Рота під Кадісом можуть бути використані для біженців з Афганістану до тих пір, поки не буде організовано їх переміщення в інші країни.

У суботу, 21 серпня, в іспанський центр ЄС на військовій базі під Мадридом прибув літак зі 110 афганськими біженцями та їх сім'ями, включаючи 36 осіб, які працювали на американську адміністрацію в Афганістані.

База використовується для розміщення афганських біженців, які працювали на ЄС, і їх сімей, які потім переїдуть в інші країни Євросоюзу.