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"Шукають привід для нових санкцій": у Путіна різко відреагували на звіт розвідки США

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі відреагували на доповідь американських розвідслужб про причетність Російської Федерації до втручання в американські вибори. У РФ вважають, що в доповіді використовуються далеко не якісні матеріали.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

У Кремлі назвали безпідставною і бездоказовою доповідь розвідки США про Росію.

"Матеріали використовуються як привід, щоб поставити питання про нові санкції, ми враховуємо будь-які сценарії розвитку ситуації і змушені вживати всіх заходів", - заявив він.

За словами Пєскова, Росія не має ніякого відношення до якихось кампаній проти кого б то не було з кандидатів.

Раніше американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про втручання у вибори президента США в 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.

За даними розвідки, Росія вела дискредитаційну кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що опублікований напередодні звіт розвідки США поклав кінець міфу про начебто втручання України в американські вибори.

Зазначимо, в січні 2021 року США ввели санкції проти низки українців через втручання в американські вибори 2020 року.

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