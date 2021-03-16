Розвідка США виявила спроби втручання Росії у вибори-2020, - Reuters

Американська розвідувальна спільнота сьогодні, 16 березня, має опублікувати звіт щодо виборів президента у 2020 році. У цьому звіті, йтиметься про спроби втручання з боку Росії.

Про це повідомило американське агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Розвідувальна спільнота також виявила спроби втручання в американські вибори з боку Ірану. Москва та Тегеран поширювали дезінформацію, намагаючись вплинути на результати виборів.

Кого саме з кандидатів намагалися дискредитувати спецслужби Росії та Ірану, джерела американського агентства не розповіли. Інших подробиць цієї доповіді розвідки також не розкривають.

Це вже не перший випадок втручання Росії в американські вибори. Москву вже звинувачували у втручанні у вибори 2016 року. Тоді російське втручання ледь не призвело до імпічменту президента Дональда Трампа, якого запідозрили у співпраці з Кремлем.