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Розвідка США виявила спроби втручання Росії у вибори-2020, - Reuters

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 березня 2021 20:37
Розвідка США виявила спроби втручання Росії у вибори-2020, - Reuters Фото: Джо Байден (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Американська розвідувальна спільнота сьогодні, 16 березня, має опублікувати звіт щодо виборів президента у 2020 році. У цьому звіті, йтиметься про спроби втручання з боку Росії.

Про це повідомило американське агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Розвідувальна спільнота також виявила спроби втручання в американські вибори з боку Ірану. Москва та Тегеран поширювали дезінформацію, намагаючись вплинути на результати виборів.

Кого саме з кандидатів намагалися дискредитувати спецслужби Росії та Ірану, джерела американського агентства не розповіли. Інших подробиць цієї доповіді розвідки також не розкривають.

Це вже не перший випадок втручання Росії в американські вибори. Москву вже звинувачували у втручанні у вибори 2016 року. Тоді російське втручання ледь не призвело до імпічменту президента Дональда Трампа, якого запідозрили у співпраці з Кремлем.

Нагадаємо, на початку 2021 року США ввели санкції проти кількох українців за втручання у вибори. В американському санкційному списку опинився нардеп Олександр Дубінський.

Після цього президент України Володимир Зеленський зажадав порушення кримінальної справи щодо українців, яких США звинуватили у втручанні у вибори.

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