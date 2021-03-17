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США введуть санкції проти РФ за втручання у вибори

Новость на русском → США, Середа 17 березня 2021 03:15
США введуть санкції проти РФ за втручання у вибори Фото: прапор США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року. Серед них є Росія.

Про це йдеться у звіті Управління національної розвідки США.

"Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, генеральним прокурором та міністром внутрішніх справ накладе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США", - йдеться в тексті документа.

Прес-секретар президента США Джен Псакі не повідомила, коли можуть бути введені санкції проти Росії.

Нагадаємо, нещодавно у Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Також американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.

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