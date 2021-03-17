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Кулеба про звіт розвідки США: кінець міфу про втручання України у вибори

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 березня 2021 11:32
Кулеба про звіт розвідки США: кінець міфу про втручання України у вибори Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Опублікований напередодні звіт розвідки США поклав кінець міфу про начебто втручання України в американські вибори. А Російська Федерація зазнала чергового фіаско.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США", - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що втручання здійснювала Росія, щоб знизити підтримку України з боку США.

"Чергове гучне фіаско РФ", - додав міністр.

Нагадаємо, у звіті розвідки США говориться, що Росія намагалася дискредитувати тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена з залученням українських політиків. Крім того, стверджується, що Іран також намагався вплинути на американські вибори.

Після цього стало відомо, що США введуть санкції проти країн, які намагалися втручатися у президентські вибори. У той же час прес-секретар президента Джен Псакі не повідомила, коли можуть бути введені санкції щодо Росії.

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