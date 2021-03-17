"Ищут повод для новых санкций": у Путина резко отреагировали на отчет разведки США

В Кремле отреагировали на доклад американских разведслужб о причастности Российской Федерации к вмешательству в американские выборы. В РФ считают, что в докладе используются далеко не качественные материалы.
Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России.
"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", - заявил он.
По словам Пескова, Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.
Ранее американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.
По данным разведки, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифу о якобы вмешательстве Украины в американские выборы.
Отметим, в январе 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года.