UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Ищут повод для новых санкций": у Путина резко отреагировали на отчет разведки США

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле отреагировали на доклад американских разведслужб о причастности Российской Федерации к вмешательству в американские выборы. В РФ считают, что в докладе используются далеко не качественные материалы.

Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России.

"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", - заявил он.

По словам Пескова, Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.

Ранее американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

По данным разведки, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифу о якобы вмешательстве Украины в американские выборы.

Отметим, в январе 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СанкцииВладимир ПутинСоединенные Штаты Америкивыборы
Читайте также
"У нас есть шанс вернуть Белый дом". Трамп вновь заявил о "сфальсифицированных" выборах
В КНДР сделали первое публичное обращение к Байдену: раскритиковали военные учения
Прогноз погоды