"Шукають привід для нових санкцій": у Путіна різко відреагували на звіт розвідки США
У Кремлі відреагували на доповідь американських розвідслужб про причетність Російської Федерації до втручання в американські вибори. У РФ вважають, що в доповіді використовуються далеко не якісні матеріали.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".
У Кремлі назвали безпідставною і бездоказовою доповідь розвідки США про Росію.
"Матеріали використовуються як привід, щоб поставити питання про нові санкції, ми враховуємо будь-які сценарії розвитку ситуації і змушені вживати всіх заходів", - заявив він.
За словами Пєскова, Росія не має ніякого відношення до якихось кампаній проти кого б то не було з кандидатів.
Раніше американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про втручання у вибори президента США в 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.
За даними розвідки, Росія вела дискредитаційну кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що опублікований напередодні звіт розвідки США поклав кінець міфу про начебто втручання України в американські вибори.
Зазначимо, в січні 2021 року США ввели санкції проти низки українців через втручання в американські вибори 2020 року.