"Шукають привід для нових санкцій": у Путіна різко відреагували на звіт розвідки США

У Кремлі відреагували на доповідь американських розвідслужб про причетність Російської Федерації до втручання в американські вибори . У РФ вважають, що в доповіді використовуються далеко не якісні матеріали.

У Кремлі назвали безпідставною і бездоказовою доповідь розвідки США про Росію.

"Матеріали використовуються як привід, щоб поставити питання про нові санкції, ми враховуємо будь-які сценарії розвитку ситуації і змушені вживати всіх заходів", - заявив він.

За словами Пєскова, Росія не має ніякого відношення до якихось кампаній проти кого б то не було з кандидатів.

Раніше американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про втручання у вибори президента США в 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.

За даними розвідки, Росія вела дискредитаційну кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена.