"Ищут повод для новых санкций": у Путина резко отреагировали на отчет разведки США

В Кремле отреагировали на доклад американских разведслужб о причастности Российской Федерации к вмешательству в американские выборы . В РФ считают, что в докладе используются далеко не качественные материалы.

Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости" .

В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России.

"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", - заявил он.

По словам Пескова, Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.

Ранее американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

По данным разведки, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена.