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"Ищут повод для новых санкций": у Путина резко отреагировали на отчет разведки США

Новина українською → Москва, Среда 17 марта 2021 12:03
"Ищут повод для новых санкций": у Путина резко отреагировали на отчет разведки США Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле отреагировали на доклад американских разведслужб о причастности Российской Федерации к вмешательству в американские выборы. В РФ считают, что в докладе используются далеко не качественные материалы.

Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России.

"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", - заявил он.

По словам Пескова, Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.

Ранее американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

По данным разведки, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифу о якобы вмешательстве Украины в американские выборы.

Отметим, в январе 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года.

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