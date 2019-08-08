В Ірпінській міськраді проходять обшуки

Фото: Ірпінська міська рада (imr gov ua)

На другий, третій та четвертий поверхи міськради нікого не пропускають

Співробітники прокуратури та поліції в Ірпінській міськраді проводять обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Погляд".

Зазначається, що на другий, третій та четвертий поверхи міськради нікого не пропускають. Наразі детальну інформацію щодо обшуків правоохоронці журналістам не надають.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника мера міста.

До цього повідомлялось, що правоохоронці проводили обшуки у Львівській міській раді. Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР з підозрою в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 8 тис. гривень.

РБК-Україна писало, що поліція у понеділок, 18 лютого, проводила обшуки у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. У прес-службі тоді зазначили, що обшуки проводять з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації.

Ще раніше співробітники Служби безпеки України і прокуратури Дніпропетровської області проводили обшуки в будівлі міської ради Дніпра.