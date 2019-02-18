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У Миколаївській міськраді проходять обшуки

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 10:42
У Миколаївській міськраді проходять обшуки
Ілюстративне фото (police.gov.ua)

Обшуки проводять з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації

Поліція у понеділок, 18 лютого, проводить обшуки у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби департаменту.

У прес-службі зазначили, що обшуки проводять з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації.

У Миколаївській міськраді проходять обшуки

"Сьогодні в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Слідче управління ГУ НП в Миколаївській області проводить обшуки в рамках кримінального провадження #1218150000000241 від 16.08.2018 р. з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації. Варто зазначити, що стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником", - підкреслили в департаменті.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях НКРЕКП у рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання посадовими особами НКРЕКП своїм службовим становищем під час прийняття так званої формули "Роттердам +".

Як писало РБК-Україна раніше, директор НАБУ Артем Ситник прокоментував обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Він зазначив, що справа стосується мінеральних добрив. "Там зав'язані певні олігархи, а точніше один з олігархів. Що стосується цього обшуку, ми не планували його робити", - зазначив директор бюро. За його словами, в даному випадку було рішення суду про тимчасовий доступ. У ході обшуку правоохоронці вилучили цілий ряд документів.

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