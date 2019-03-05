Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міськраді

Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР з підозрою в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 8 тис. гривень.
Зараз в кабінеті управління фінансового контролю ЛМР правоохоронні органи проводять обшук.
У поліції повідомили, що посадовець вимагав та отримував від переможців тендеру "відкати" за виконання певних умов за договором.
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)
"Так, було встановлено, що за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів м. Львова вимагав один відсоток "відкату" від загальної суми договору", - йдеться у повідомленні.
"На даний час проводяться обшуки у приміщенні Львівської міської ради", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, поліція у понеділок, 18 лютого, проводила обшуки у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.