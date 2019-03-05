ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міськраді

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 19:16
Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міськраді
Фото: провоохоронці (npu.gov.ua)

Обшуки проходять в кабінеті управління фінансового контролю

Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міській раді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міськради.

Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР з підозрою в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 8 тис. гривень.

Зараз в кабінеті управління фінансового контролю ЛМР правоохоронні органи проводять обшук.

У поліції повідомили, що посадовець вимагав та отримував від переможців тендеру "відкати" за виконання певних умов за договором. 

Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міськрадіФото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

"Так, було встановлено, що за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів  м. Львова вимагав один відсоток "відкату" від загальної суми договору", - йдеться у повідомленні.

"На даний час проводяться обшуки у приміщенні Львівської міської ради", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, поліція у понеділок, 18 лютого, проводила обшуки у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

НАБУ назвало причину обшуків у Полтавській ОДА НАБУ проводить обшуки у керівників Полтавської ОДА
Новини України Львівобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся