Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міськраді

Обшуки проходять в кабінеті управління фінансового контролю

Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міській раді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міськради.

Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР з підозрою в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 8 тис. гривень.

Зараз в кабінеті управління фінансового контролю ЛМР правоохоронні органи проводять обшук.

У поліції повідомили, що посадовець вимагав та отримував від переможців тендеру "відкати" за виконання певних умов за договором.

Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

"Так, було встановлено, що за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів м. Львова вимагав один відсоток "відкату" від загальної суми договору", - йдеться у повідомленні.

"На даний час проводяться обшуки у приміщенні Львівської міської ради", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, поліція у понеділок, 18 лютого, проводила обшуки у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.