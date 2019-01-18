У мерії Дніпра проводять обшуки

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Уніан)

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури Дніпропетровської області проводять обшуки в будівлі міської ради Дніпра. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".

Повідомляється, що слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів.

"Після проведення певних слідчих дій ми зможемо сказати більше", - сказали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше співробітники прокуратури, Служби безпеки та Національної поліції проводять обшуки в одному з департаментів Харківської міськради. Проводились близько двадцяти обшуків, як в робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем проживання можливих фігурантів виробництва.

У прокуратурі повідомили, що метою зазначених слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов'язаних з проведенням реконструкції спортивних об'єктів у Харкові.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ провели обшуки в офісах НП в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.