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В Ірпіні прогримів вибух, загинула людина

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 14:36
В Ірпіні прогримів вибух, загинула людина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На місці події працює вибухотехнічна служба ГУНП в Київській області

В Ірпіні стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що в одній з дев’ятиповерхівок сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

"Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що це мешканець цього будинку, який намагався самотужки розібрати вибуховий предмет, внаслідок чого той спрацював", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.

Також в Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух. Детонація сталася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.

Відзначимо, в Києві увечері 16 листопада приблизно о 21:00 стався вибух у гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.

Також РБК-Україна писало, що в Кропивницького в багатоповерхівці по вулиці Вокзальній стався вибух. Правоохоронці встановили, що невідомі зловмисники підклали вибухівку в електрощитову. В результаті вибуху ніхто з мешканців будинку не постраждав.

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