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В Ирпене прогремел взрыв, погиб человек

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 14:36
В Ирпене прогремел взрыв, погиб человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте происшествия работает взрывотехническая служба ГУНП в Киевской области

В Ирпене произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

"Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что это житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.

Также в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. Детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

Отметим, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком в многоэтажке по улице Вокзальной произошел взрыв. Правоохранители установили, что неизвестные злоумышленники подложили взрывчатку в электрощитовую. В результате взрыва никто из жильцов дома не пострадал.

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