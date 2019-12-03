У центрі Києва спалахнула елітна новобудова

Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

На місці пригоди вже працюють рятувальники ДСНС

У центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомляється, на місці події вже працюють рятувальники столичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Інформація про постраждалих уточнюється.

Серйозне задимлення та пожежу зараз можуть споглядати мешканці «Новопечерських липок». Інформація про потерпілих встановлюється. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС. Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 2 грудня в Києві на проспекті Юрія Гагаріна сталася пожежа у приміщенні дитячого садка, в результаті чого загинув чоловік.

Раніше повідомлялося, що в районі метро "Гідропарку" сталася пожежа в кафе. причиною возговорания вважають, що вибухнув газовий балон. В результаті ппроисшествия два будиночка згоріли повністю, частково було пошкоджено три будиночка.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух. Детонація сталася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.