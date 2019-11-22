У центрі Києва прогримів вибух

Фото: місце вибуху (kiev.informator.ua)

В результаті вибуху ніхто не постраждав

У Києві житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інформатор".

Як наголошується, детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. В результаті події ніхто не постраждав.

Як наголошується, причина вибуху невідома. У парадних будинку розклеєні оголошення про проведення газових робіт у будинку на весь листопад.

Фото: вибух у Києві (kiev.informator.ua)

Додамо, на сайті поліції Києва та Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві інформації про вибух поки немає.

Нагадаємо, у Києві ввечері 16 листопада близько 21:00 стався вибух у гуртожитку, в результаті якої загинули двоє людей.

Раніше повідомлялося, що вранці 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.

Також РБК-Україна писало, що в Кропивницьком у багатоповерхівці по вулиці Вокзальній стався вибух. Правоохоронці встановили, що невідомі зловмисники підклали вибухівку в електрощитову. В результаті вибуху ніхто з мешканців будинку не постраждав.