ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кропивницькому стався вибух

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 10:56
У Кропивницькому стався вибух
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

На місце події виїхала слідчо-оперативна група

У Кропивницького невідомі підклали вибухівку в електрощитову. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу полиции.

Повідомляється, що по вулиці Вокзальній мешканці багатоповерхівки почули звук, схожий на вибух. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. При огляді виявили пошкодження електрощитової, а також фрагменти, зовні схожі на корпус від вибухового пристрою. Вилучене направлено в Кіровоградський НДЕКЦ МВС України", - йдеться в повідомленні.

Інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницького ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що мікрорайон Ковалівка залишився без електрики, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У результаті вибухів постраждали чотири людини. Пізніше у лікарні помер водій автоцистерни.

Нагадаємо, за фактом вибухів у Кропивницького на газозаправній станції двом особам оголосили підозру в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

В Кіровоградській області від грипу померли дві людини У Харкові вночі підірвали банкомат
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КропивницькийВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся