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Ірландія може виставити армію на кордоні у разі Brexit без угоди

Новини » Політика    25.01.2019 - 16:06
Ірландія може виставити армію на кордоні у разі Brexit без угоди
Фото: Лео Варадкар (flickr.com)

За словами прем'єра Ірландії, буде важко уникнути встановлення жорсткого кордону з Північною Ірландією у разі виходу Британії з ЄС без угоди

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що в разі, якщо Brexit ускладниться, військові можуть повернутися на кордон з Північною Ірландією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

За його словами, буде важко уникнути встановлення жорсткого кордону з Північною Ірландією у разі виходу Британії з ЄС без угоди.

"Проблема в тому, що в контексті ірландської політики та історії ці речі все ускладнять", - сказав прем'єр, маючи на увазі поділ країни і конфлікти, які відбувалися в ХХ столітті.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у понеділок, 21 січня, представила на британському парламенті "План Б" за Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть можливість уникнути неупорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією про продовження переговорів з Євросоюзом. У той же час група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дозволить Британії виграти час.

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