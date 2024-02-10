Ирландия отказывает в выдаче новых виз российским дипломатам, - СМИ

Правительство Ирландии отказывает Российской Федерации в замене дипломатов в Дублине. Это происходит на фоне беспокойства относительно шпионской деятельности на протяжении последних лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times .

Издание отметило, что после полномасштабного вторжения России в Украину количество аккредитованных дипломатов и административного персонала в посольстве РФ сократилось в более чем в 2 раза, а именно с 30 до 14.

При этом четыре дипломата были высланы из Ирландии еще в марте 2022 года из-за подозрения в шпионаже.

Также страну покинули двое военных атташе РФ. Такие офицеры обычно тесно сотрудничают с российскими разведывательными органами или непосредственно подчиняются им, когда находятся за рубежом.

Позиция России

Представитель российского посольства заявил журналистам, что с прошлого года Ирландия прекратила выдавать визы новым сотрудникам посольства и отказалась продлевать аккредитацию для сотрудников, которые уже находятся в стране.

"В результате многие сотрудники были вынуждены значительно превысить сроки своей службы здесь, а затем по личным причинам уехать в Россию без замены", - сказал он.

Заявления Ирландии

Министерство иностранных дел Ирландии подтвердило значительное сокращение количества аккредитованных сотрудников российского посольства в Дублине, но отказалось комментировать вопрос выдачи виз.

Однако в дипломатических кругах отмечают, что МИД прекратил выдавать новые визы сотрудникам посольства РФ с прошлого года из-за плохих отношений между странами.

Шпионаж российских дипломатов

Мы писали, что Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши в течение 2016-2023 годов задержали 46 подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

Ранее стало известно, что Швеция выслала пятерых российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Также Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов. Власти Финляндия в свою очередь приняли решение выслать из страны 9 сотрудников российского посольства.

Кроме этого, СМИ установили, что Россия шпионит за европейцами, устанавливая на своих посольствах различные антенны.

Поддержка Украины Ирландией

Отметим, что ирландский премьер Варадкар в июле прошлого года навестил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Варадкар пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно. Кроме того, премьер Ирландии объявил о дополнительных миллионах евро на гуманитарную помощь нашей стране.

Он выразил уверенность в том, что Украина выиграет войну с Россией и страны Запада должны помочь обеспечить именно такой сценарий завершения конфликта.

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