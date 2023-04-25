ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция высылает пятерых российских дипломатов из страны

Новина українською →
Швеция, Вторник 25 апреля 2023 15:41
Швеция высылает пятерых российских дипломатов из страны Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 апреля, Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, которое приводит SVT.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", - сказал министр.

Об этом объявили на следующий день после того, как представители разных СМИ опубликовали очередной эпизод расследования "Война теней" о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе. Среди прочего, речь шла и о российских разведчиках в Швеции.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - добавил Бильстрем.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны.

Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России