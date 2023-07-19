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Премьер Ирландии сообщил о выделении гуманитарной помощи для Украины

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Среда 19 июля 2023 15:21
Премьер Ирландии сообщил о выделении гуманитарной помощи для Украины Фото: Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ирландия выделит Украине 5 миллионов евро гуманитарной помощи. Ее распределят между Красным Крестом и фондом ООН.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

"Сегодня утром я столкнулся лицом к лицу с тем ужасом, который российские войска нанесли народу Украины", - говорится в заявлении.

Варадкар пообещал президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины, что Ирландия будет продолжать оказывать как практическую, так и политическую поддержку.

"Мы предоставляем еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи Украине - 3 миллиона евро будет использовано в Украине Красным Крестом для его жизненно важной работы, а 2 миллиона - в фонд ООН", - сказал премьер-министр Ирландии.

Визит премьер-министр Ирландии в Украину

Сегодня в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он уже посетил пострадавшую от российских преступлений Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время посещения Бучи, генеральный прокурор Андрей Костин рассказал премьеру Ирландии о российских преступлениях и массовых убийствах гражданских во время оккупации города.

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