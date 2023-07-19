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Премьер Ирландии о войне: Украина победит, а Россия не добьется успеха

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Киев, Среда 19 июля 2023 15:35
Премьер Ирландии о войне: Украина победит, а Россия не добьется успеха Фото: Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина выиграет войну против России. И страны Запада должны помочь обеспечить именно такой сценарий завершения конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Perspective.

Он во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве подчеркнул, что Россия сейчас пытается сломить решимость украинского народа, но это невозможно.

"Сегодняшнее посещение мест зверств (россиян - ред.) и моя встреча здесь, в Киеве, подтвердили мне, что Россия не добьется успеха, и нельзя допустить, чтобы Россия добилась успеха", - отметил глава ирландского правительства.

По его словам, идея о том, что в 21 веке границы какой-либо страны могут быть изменены путем насилия или демократические правительства могут быть свергнуты иностранным вторжением, должна исчезнуть.

"Мы должны обеспечить успех Украины, ее победу в этой войне, чтобы ни одна другая страна не подверглась нападению", - отметил Варадкар.

Он добавил, что Россия очень сильно ошибается, если рассчитывает при помощи ударов по гражданскому населению и объектам инфраструктуры отпугнуть друзей Украины.

"Владимир Зеленский, мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Украина победит, и Украина будет восстановлена", - резюмировал премьер.

Визит премьера Ирландии

Напомним, сегодня в Украину с неанонсированным визитом прибыл глава ирландского правительства. Он уже успел посетить Бучу, где увидел последствия зверств российских оккупантов.

Также премьер встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны хотели обсудить усиление сотрудничества и справедливость для Украины.

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