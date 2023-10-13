В Польше задержали 46 подозреваемых в шпионаже для России и Беларуси за семь лет
Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши за 2016-2023 годы задержали 46 подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, слова которого приводит InfoSecurity24.pl.
По словам Каминского, такая статистика свидетельствует о значительном росте эффективности деятельности польских служб.
Он отметил, что в 2008-2015 годах польские службы выдвинули в общей сложности 11 обвинений подозреваемым в шпионаже.
Каминский заявил, что в течение 2016-2023 годов Польша идентифицировала 55 российских и белорусских офицеров разведки, которые работали в стране, прикрываясь дипломатическим статусом.
Он отметил, что изгнанные из Польши россияне и белорусы действительно были офицерами спецслужб, которые проводили разведку против государства.
По его словам, в 2008-2015 годах службы пользовались этими механизмами значительно реже - всего в те годы Польша выдворила семерых "дипломатов".
"Кроме того, в период 2016-2023 годов благодаря деятельности Агентства внутренней безопасности не получили аккредитации тринадцать дипломатов, чье присутствие в Польше представляло разведывательную угрозу. В 2008-2015 годах подобная ситуация имела место только отношение одного дипломата", - сказал он.
Каминский сообщил, что с 2016 года был запрещен въезд 816 людям, "присутствие которых в Польше привело бы к разведывательным угрозам", в основном из-за их прямой связи со спецслужбами России и Беларуси.
Российские шпионы в Польше
Напомним, о задержании российских шпионов в Польще стали сообщать в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны даже вводили режим повышенной готовности.
В июле в Польше сообщили о задержании российского агента, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра Каминского, это был 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.
К тому же, The Washington Post писало, что российские разведывательные агентства создали сеть любителей для операций, включавших диверсии в Польше.
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