ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше задержали 46 подозреваемых в шпионаже для России и Беларуси за семь лет

Польша, Пятница 13 октября 2023 18:34
UA EN RU
В Польше задержали 46 подозреваемых в шпионаже для России и Беларуси за семь лет Фото: министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши за 2016-2023 годы задержали 46 подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, слова которого приводит InfoSecurity24.pl.

По словам Каминского, такая статистика свидетельствует о значительном росте эффективности деятельности польских служб.

Он отметил, что в 2008-2015 годах польские службы выдвинули в общей сложности 11 обвинений подозреваемым в шпионаже.

Каминский заявил, что в течение 2016-2023 годов Польша идентифицировала 55 российских и белорусских офицеров разведки, которые работали в стране, прикрываясь дипломатическим статусом.

Он отметил, что изгнанные из Польши россияне и белорусы действительно были офицерами спецслужб, которые проводили разведку против государства.

По его словам, в 2008-2015 годах службы пользовались этими механизмами значительно реже - всего в те годы Польша выдворила семерых "дипломатов".

"Кроме того, в период 2016-2023 годов благодаря деятельности Агентства внутренней безопасности не получили аккредитации тринадцать дипломатов, чье присутствие в Польше представляло разведывательную угрозу. В 2008-2015 годах подобная ситуация имела место только отношение одного дипломата", - сказал он.

Каминский сообщил, что с 2016 года был запрещен въезд 816 людям, "присутствие которых в Польше привело бы к разведывательным угрозам", в основном из-за их прямой связи со спецслужбами России и Беларуси.

Российские шпионы в Польше

Напомним, о задержании российских шпионов в Польще стали сообщать в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны даже вводили режим повышенной готовности.

В июле в Польше сообщили о задержании российского агента, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра Каминского, это был 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.

К тому же, The Washington Post писало, что российские разведывательные агентства создали сеть любителей для операций, включавших диверсии в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Польша
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину