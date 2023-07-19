В Украину с визитом прибыл премьер Ирландии, встретился с Зеленским
В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкара. Он уже посетил пострадавшую от российских преступлений Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
Во время посещения Бучи, генеральный прокурор Андрей Костин рассказал премьеру Ирландии о российских преступлениях и массовых убийствах гражданских во время оккупации города.
"Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции. Аналогичные случаи фиксируются и в других освобожденных городах", - пишет пресс-служба.
Фото: в Украину с визитом прибыл премьер Ирландии, встретился с Зеленским (t.me/pgo_gov_ru)
В частности, премьер-министр Ирландии также встретился и с Владимиром Зеленским. По словам последнего, сегодня стороны проведут переговоры, которые будут касаться:
- безопасности;
- политического взаимодействия;
- справедливости для Украины;
- экономического взаимодействия стран.
"Хотя Ирландия является нейтральной страной, эта нейтральность не означает равнодушия, и это очень важно. Спасибо за всю поддержку", - написал президент.
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