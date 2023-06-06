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Финляндия вышлет 9 российских дипломатов по подозрению в шпионаже

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Вторник 06 июня 2023 21:30
Финляндия вышлет 9 российских дипломатов по подозрению в шпионаже Фото: флаг Финляндии (pixabay_com)
Автор: Наталья Кава

Власти Финляндия приняли решение выслать из страны 9 сотрудников российского посольства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter заявило Министерство иностранных дел Финляндии.

В ведомстве такое решение объяснили тем, что высланные дипломаты якобы являются "офицерами разведки".

" Сегодня Министерство иностранных дел проинформировало заместителя временного поверенного по делам России о высылке из Финляндии девяти командированных сотрудников разведки посольства России", - говорится в сообщении.

Напомним, Швеция высылает пятерых российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Также Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов.

Также СМИ установили, что Россия шпионит за европейцами, устанавливая на своих посольствах всевозможные антенны.

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