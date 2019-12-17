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Великобританія встановила жорсткий термін для укладення угоди з ЄС

Новини » В світі     17.12.2019 - 16:37
Великобританія встановила жорсткий термін для укладення угоди з ЄС
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уряд Британії планує укласти угоду з ЄС до кінця 2020 року

Великобританія встановила жорсткий термін для укладення торгової угоди з Європейським союзом після виходу країни з ЄС (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Великобританія планує укласти угоду з ЄС до кінця 2020 року. Зокрема, 17 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйєн домовилися про те, щоб працювати з більшою енергією і досягти угоди в строк.

Після виходу з ЄС для Великобританії починається перехідний період, в якому вона залишається членом Євросоюзу у всіх відносинах. За цей період сторони повинні домовитися про свої стосунки після Brexit.

"З абсолютною ясністю щодо графіка, з яким ми працюємо, Великобританія і ЄС зможуть з цим впоратися", - заявив представник Джонсона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ЄС доручила Єврокомісії уявити мандат на переговори з Великобританією після Brexit. Євросоюз готовий приступити до переговорів з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом.

Також повідомлялося, що законопроект про Brexit винесуть на розгляд британського парламенту в п'ятницю, 20 грудня. При цьому, парламент планує приступити до процесу затвердження закону про вихід країни з ЄС до Різдва, 25 грудня.

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