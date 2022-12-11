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В иранском университете, где занимаются оборонными проектами, произошел взрыв

Фото: в Иране произошел взрыв в университете, занимающемся оборонными проектами (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter иранского агентства Iran International English.

Агентство отмечает, что взрыв и последующий пожар произошли на химическом факультете университета. При этом в издании подчеркивается, что именно это учебное заведение связано с проектами в оборонной сфере.

"На видео… отмечено, что в одной из лабораторий факультета произошел взрыв", - говорится в твите.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в офисе президента Украины предупредили об угрозе сотрудничества РФ и Ирана.

По данным американского Института изучения войны ISW, Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие. Ранее появилась информация о том, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Добавим, что украинский МИД ранее уже предупреждал Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия такого решения о помощи России.

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Иран