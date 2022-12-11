В иранском университете, где занимаются оборонными проектами, произошел взрыв

В Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter иранского агентства Iran International English.

Агентство отмечает, что взрыв и последующий пожар произошли на химическом факультете университета. При этом в издании подчеркивается, что именно это учебное заведение связано с проектами в оборонной сфере.

"На видео… отмечено, что в одной из лабораторий факультета произошел взрыв", - говорится в твите.