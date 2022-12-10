Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие, - ISW
Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерена использовать в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Россия может отправить Ирану самолеты Су-35 в течение следующего года и, возможно, стремится создать общую российско-иранскую линию по производству беспилотных систем в РФ", - отметили аналитики.
Ссылаясь на заявления представителей разведки США от 19 ноября, в ISW указывают, что Россия и Иран осенью завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.
"9 декабря российский милблогер заявил, что мониторы воздушного движения показывают, что грузовые самолеты ВВС Ирана возобновили полеты в Москву 8 декабря после короткого перерыва в таких полетах", - информируют специалисты.
В отчете также добавляют, что 3 декабря заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери в Тегеране.
По всей вероятности, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в войне против Украины.
"Российские военные все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения собственного арсенала систем высокоточного оружия", - подытожили в Институте изучения войны.
Напомним, ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.
Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.
Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.
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