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Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие, - ISW

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Суббота 10 декабря 2022 05:16
Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие, - ISW Фото: Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие (mehrnews.com)
Автор: Олег Васкив

Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерена использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Россия может отправить Ирану самолеты Су-35 в течение следующего года и, возможно, стремится создать общую российско-иранскую линию по производству беспилотных систем в РФ", - отметили аналитики.

Ссылаясь на заявления представителей разведки США от 19 ноября, в ISW указывают, что Россия и Иран осенью завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.

"9 декабря российский милблогер заявил, что мониторы воздушного движения показывают, что грузовые самолеты ВВС Ирана возобновили полеты в Москву 8 декабря после короткого перерыва в таких полетах", - информируют специалисты.

В отчете также добавляют, что 3 декабря заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери в Тегеране.

По всей вероятности, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в войне против Украины.

"Российские военные все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения собственного арсенала систем высокоточного оружия", - подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

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