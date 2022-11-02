ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мы будем безжалостны. Кулеба рассказал о последствиях для Ирана в случае помощи России

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 17:04
Мы будем безжалостны. Кулеба рассказал о последствиях для Ирана в случае помощи России Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина предупредила Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Теперь выбор остается непосредственно за Тегераном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.

Отвечая на вопрос по поводу информации о том, что Иран планирует предоставить России еще больше ракет класса "земля-земля" и ударных дронов в начале ноября, Кулеба заявил, что украинская сторона проинформировала Тегеран о серьезных последствиях в случае принятия соответствующего решения.

"Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю, когда речь идет об участии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в ответных своих действиях", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что для Ирана более мудрым решением было бы сворачивание военного сотрудничества с Россией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США планируют использовать все доступные инструменты, чтобы препятствовать поставке Ирана оружия России.

Между тем, согласно данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран Дмитрий Кулеба МЗС Война в Украине
NEWS
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС