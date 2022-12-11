Сможет кибератаковать первой. Япония готовит новую стратегию цифровой безопасности

Правительство Японии намерено усовершенствует стратегию национальной кибербезопасности, которая в ряде случаев будет включать в себя возможность принятия превентивных мер. По действующим законам Япония может принимать ответные меры в киберпространстве только после объявления чрезвычайного положения на общенациональном уровне, которое требует вмешательства и национальных сил обороны.

Новый проект предлагает упростить применение ответных мер против киберугроз в отношении Японии. Например, предлагается осуществлять контроль за теми, кто уже совершал попытки кибератак на японские ресурсы в интернете, и в случае обнаружения новых рисков с их стороны наносить по таким киберпреступникам превентивный удар их же собственными методами, например, кибератакой.