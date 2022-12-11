В іранському університеті, де займаються оборонними проєктами, стався вибух

В Ірані стався вибух в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter іранського агентства Iran International English.

Агенція зазначає, що вибух і наступна пожежа трапилися на хімічному факультеті університету. При цьому у виданні підкреслюється, що саме цей навчальний заклад пов’язаний з проєктами в оборонній сфері.

"На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", - йдеться у твіті.