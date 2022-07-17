Іранські безпілотники можуть скоро опинитися у росіян: що про них відомо
Росія зацікавлена у придбанні іранських атакуючих БПЛА для використання у війні проти України. Мова йде про безпілотники Shahed-129 та Shahed-191, що здатні виконувати як розвідувальні так і ударні місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Shahed-191
Це дещо зменшена копія американського БПЛА RQ-170 Sentinel і також побудований за схемою "літаюче крило". За інформацією іранських ЗМІ, у якості силової установки на ньому встановлений турбореактивний двигун, який розганяє безпілотник до 350 км/год та забезпечує автономність близько 4,5 годин польоту на дальність до 450 кілометрів та висоті до 7,5 кілометрів.
Дрон може бути озброєний двома керованими бомбами з осколковими бойовими частинами Sadid-342, які розміщуються у внутрішніх відсіках.
Shahed-129
Безпілотник нагадує американський дрон MQ-1 Predator та ізраїльський Hermes 450. Як заявляють іранські військові, дрон при корисному навантаженні до 400 кг несе на собі від 4 до 8 бомб або ракет Sadid-1 та здатен знаходитись у повітрі протягом однієї доби.
При цьому дальність його польоту сягає 1700 км при крейсерській швидкості близько 150 км/год на висоті до 7,5 км. Завдяки потужному оптичному модулю БПЛА може контролювати територію у радіусі 200 кілометрів.
Нагадаємо, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані принаймні двічі за останні тижні, щоб оглянути дрони, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.
Як повідомлялося раніше, в Білому домі заявили, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових дронів.
Однак в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши у тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
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