Іранські безпілотники можуть скоро опинитися у росіян: що про них відомо

Росія зацікавлена ​​у придбанні іранських атакуючих БПЛА для використання у війні проти України. Мова йде про безпілотники Shahed-129 та Shahed-191, що здатні виконувати як розвідувальні так і ударні місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

Shahed-191

Це дещо зменшена копія американського БПЛА RQ-170 Sentinel і також побудований за схемою "літаюче крило". За інформацією іранських ЗМІ, у якості силової установки на ньому встановлений турбореактивний двигун, який розганяє безпілотник до 350 км/год та забезпечує автономність близько 4,5 годин польоту на дальність до 450 кілометрів та висоті до 7,5 кілометрів.

Дрон може бути озброєний двома керованими бомбами з осколковими бойовими частинами Sadid-342, які розміщуються у внутрішніх відсіках.

Shahed-129

Безпілотник нагадує американський дрон MQ-1 Predator та ізраїльський Hermes 450. Як заявляють іранські військові, дрон при корисному навантаженні до 400 кг несе на собі від 4 до 8 бомб або ракет Sadid-1 та здатен знаходитись у повітрі протягом однієї доби.

При цьому дальність його польоту сягає 1700 км при крейсерській швидкості близько 150 км/год на висоті до 7,5 км. Завдяки потужному оптичному модулю БПЛА може контролювати територію у радіусі 200 кілометрів.