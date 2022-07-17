Иранские беспилотники могут скоро оказаться у россиян: что о них известно

Россия заинтересована в приобретении иранских атакующих БПЛА для использования в войне против Украины. Речь идет о беспилотниках Shahed-129 и Shahed-191, способные выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

Shahed-191

Это несколько уменьшенная копия американского БПЛА RQ-170 Sentinel и также построенный по схеме "летающее крыло". По информации иранских СМИ, в качестве силовой установки на нем установлен турбореактивный двигатель, который разгоняет беспилотник до 350 км/ч и обеспечивает автономность около 4,5 часов полета на дальность до 450 километров и высоте до 7,5 километров.

Дрон может быть вооружен двумя управляемыми бомбами с осколочными боевыми частями Sadid-342, которые размещаются во внутренних отсеках.

Shahed-129

Беспилотник напоминает американский дрон MQ-1 Predator и израильский Hermes 450. Как заявляют иранские военные, дрон при полезной нагрузке до 400 кг несет на себе от 4 до 8 бомб или ракет Sadid-1 и способен находиться в воздухе в течение суток.

При этом дальность его полета достигает 1700 км при крейсерской скорости около 150 км/ч на высоте до 7,5 км. Благодаря мощному оптическому модулю БПЛА может контролировать территорию в радиусе 200 километров.