США могут возобновить бомбардировки Ирана, Трамп поставил ультиматум

США могут начать новые бомбардировки Ирана, если страна не выполнит ранее достигнутые договоренности по Ормузскому проливу.

Условия для Ирана По словам политика, соблюдение договоренностей позволит Ормузскому проливу оставаться открытым для всех стран, включая сам Иран. Трамп также заметил, что рассчитывать на это может быть довольно оптимистичным предположением. В случае отказа выполнять договоренности, США готовы перейти к решительным действиям. Президент США предупредил о возможном военном ответе. "Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем были раньше", - подчеркнул Трамп.