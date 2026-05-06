США могут возобновить бомбардировки Ирана, Трамп поставил ультиматум
США могут начать новые бомбардировки Ирана, если страна не выполнит ранее достигнутые договоренности по Ормузскому проливу.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Truth Social.
Условия для Ирана
По словам политика, соблюдение договоренностей позволит Ормузскому проливу оставаться открытым для всех стран, включая сам Иран.
Трамп также заметил, что рассчитывать на это может быть довольно оптимистичным предположением.
В случае отказа выполнять договоренности, США готовы перейти к решительным действиям.
Президент США предупредил о возможном военном ответе.
"Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем были раньше", - подчеркнул Трамп.
Ситуация в Ормузском проливе
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай непосредственно передать министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, который находится в Пекине, что продолжение вражды в Ормузе приведет к глобальной изоляции Тегерана.
По мнению американского чиновника, блокада морских путей Ираном вредит и китайской экономике, что может стать важным рычагом влияния.
Между тем из-за военно-морской блокады США Тегеран уже начал сокращать добычу нефти. Несмотря на ограничения торговли, Иран оказался относительно подготовленным к такому экономическому давлению.
В то же время на дипломатическом уровне появился определенный прогресс - представители Соединенных Штатов и Ирана приблизились к подписанию одностраничного меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке.