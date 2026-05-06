Главная » Новости » В мире

США и Иран приблизились к подписанию меморандума о завершении войны, - Axios

12:51 06.05.2026 Ср
СМИ сообщают о прогрессе в переговорах
aimg Ирина Глухова
Фото: США и Иран приблизились к подписанию меморандума о завершении войны (Getty Images)
Представители США и Ирана близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады США, - Bloomberg

По словам источников издания, решение руководства США приостановить миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе связано с прогрессом на переговорах.

Проект меморандума основан на американском плане из 14 пунктов, который предусматривает прекращение боевых действий в регионе и начало 30-дневного периода переговоров о судоходстве в Ормузском проливе, иранской ядерной программе и перспективах снятия американских санкций.

"Проект Свобода"

Президент США Дональд Трамп объявил временную паузу в операции по проведению судов через Ормузский пролив.

По его словам, это нужно для оценки возможности заключения мирного соглашения с Ираном, в то же время блокада иранских портов продолжается.

Американская миссия под названием "Проект Свобода" предусматривала освобождение коммерческих судов, которые застряли в Персидском заливе.

По данным Пентагона, речь идет об около 22,5 тысячи моряков на более 1500 судах.

Иранские государственные СМИ уже назвали паузу "победой" и обвинили Трампа в отступлении.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что активная фаза противостояния с Ираном завершена и Вашингтон достиг своих целей.

Мирные переговоры

Напомним, первый раунд переговоров состоялся после объявления тишины в апреле, но второй - так и не состоялся. Несмотря на это, Трамп оставил перемирие в силе, ожидая инициативы Ирана.

На прошлой неделе Иран передал свой вариант соглашения. В нем предлагалось открыть Ормузский пролив и завершить войну, но отложить вопрос ядерной программы. Трамп назвал это предложение неприемлемым.

По данным СМИ, Иран впоследствии снизил требования и якобы согласился на переговоры по ядерной программе, однако неизвестно, получили ли США этот обновленный вариант официально.

Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум (фото, видео)
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет