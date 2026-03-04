ua en ru
В мире

Впервые в истории: F-35 сошелся в воздушном бою с российским истребителем

13:27 04.03.2026 Ср
2 мин
Кто вышел победителем в воздушной дуэли?
aimg Константин Широкун
Впервые в истории: F-35 сошелся в воздушном бою с российским истребителем Фото: F-35 сошелся в воздушном бою с российским истребителем (Getty Images)

Американский истребитель F-35 впервые в истории сбил пилотируемый самолет врага. Такой целью оказался Як-130 российского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter армии Израиля.

Читайте также: Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине

"Сбит иранский самолет. Истребитель F-35I ВВС Израиля сбил истребитель Як-130 ВВС Ирана", - говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что этот случай - это первое в истории сбивания пилотируемого самолета истребителем F-35.

Что известно о Як-130

Як-130 - это учебно-боевой самолет, разработанный ГКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi и при поддержке "Мотор Сич" для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.

В задачи самолета входит обучение курсантов летных училищ. Из вооружения он имеет пушечные контейнеры УПК-23-250 с пушками калибра 23 мм и боекомплектом 250 снарядов в каждом. Кроме того, он может нести управляемые авиационные ракеты Х-31, а также управляемые и обычные бомбы.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Yakovl...

Фото: российский истребитель Як-130 (wikimedia.org)

Подробности о F-35

F-35 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin.

F-35 имеет широкую номенклатуру вооружений. Среди них ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM, а также крылатые ракеты Storm Shadow и AGM-158 JASSM. Входят в номенклатуру и корректируемые бомбы JDAM весом до 910 кг, кластерные бомбы WCMD, управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon и противотанковые ракеты Brimstone.

Напомним, ранее сообщалось, что реактивный истребитель Кувейта ошибочно сбил три американских самолета F-15 во время военной операции "Эпическая ярость". Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались.

