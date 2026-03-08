Израиль атаковал американские истребители F-14 армии Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии Израиля и Sky News .

"Вчера, 7 марта, во время широкой волны ударов израильские ВВС нанесли удары по военным объектам иранского режима истребителями F-14 в аэропорту Исфахана", - говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что также были нанесены удары по системам обнаружения и системам противовоздушной обороны, которые представляли угрозу для самолетов ВВС Израиля.

Известно, что истребители американского производства были переданы Ирану до Исламской революции 1979 года.

Что известно о самолетах F-14

F-14 Tomcat - это двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения с крылом переменной стреловидности производства Grumman Aircraft Engineering Corporation.

Он был разработан в начале 1970-х для замены F-4 "Фантом". С вооружения в ВМС США самолет был снят в 2006 году, и заменен на F/A-18 E/F Super Hornet.

Интересно, что Иран был единственной страной, куда экспортировались F-14. Всего было поставлено 79 самолетов, которые участвовали в ирано-иракской войне. Несмотря на проблемы с запчастями, "Томкет" до сих пор эксплуатируются иранскими ВС.