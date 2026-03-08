Израиль атаковал американские истребители F-14 армии Ирана
Войска Израиля атаковали аэродром в Иране, на котором базировались истребители F-14 американского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии Израиля и Sky News.
"Вчера, 7 марта, во время широкой волны ударов израильские ВВС нанесли удары по военным объектам иранского режима истребителями F-14 в аэропорту Исфахана", - говорится в сообщении армии Израиля.
Отмечается, что также были нанесены удары по системам обнаружения и системам противовоздушной обороны, которые представляли угрозу для самолетов ВВС Израиля.
Известно, что истребители американского производства были переданы Ирану до Исламской революции 1979 года.
Что известно о самолетах F-14
F-14 Tomcat - это двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения с крылом переменной стреловидности производства Grumman Aircraft Engineering Corporation.
Он был разработан в начале 1970-х для замены F-4 "Фантом". С вооружения в ВМС США самолет был снят в 2006 году, и заменен на F/A-18 E/F Super Hornet.
Интересно, что Иран был единственной страной, куда экспортировались F-14. Всего было поставлено 79 самолетов, которые участвовали в ирано-иракской войне. Несмотря на проблемы с запчастями, "Томкет" до сих пор эксплуатируются иранскими ВС.
Воздушные бои в конфликте США, Израиля и Ирана
Ранее сообщалось, что американский истребитель F-35 впервые в истории сбил пилотируемый самолет врага. Такой целью оказался Як-130 российского производства.
Также мы писали, что реактивный истребитель Кувейта ошибочно сбил три американских самолета F-15 во время военной операции "Эпическая ярость". Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались.