Ірак готовий виступити посередником між США та Іраном

Фото: Мухаммед аль-Хакім та Джавад Заріф (TRT)

У Багдаді не підтримують антиіранські санкції США

Глава МЗС Ірану Мухаммед аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном та Сполученими Штатами Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами аль-Хакіма, Ірак підтримує Іран та готовий бути посередником між Вашингтоном та Тегераном. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.

"Ми (Ірак - ред.) дуже чітко заявляємо, що виступаємо проти односторонніх дій, що вживаються Сполученими Штатами. Ми відстоюємо позицію Ісламської Республіки Іран", - наголосив міністр закордонних справ Ірану.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Тегеран запропонував країнам Перської затоки підписати пакт про ненапад. У такий спосіб Іран хоче захиститися від агресії з боку Сполучених Штатів Америки.

Як писало РБК-Україна радник командувача Корпусом вартових ісламської революції Мортеза Корбані пригрозив Сполученим Штатам потопити їхні авіаносці у Перській затоці у випадку, якщо вони "здійснять свою першу помилку". Іран може потопити американські авіаносці використовуючи "всього дві ракети", які є їх новою секретною зброєю.