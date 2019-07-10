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Трамп пригрозив суттєво посилити санкції проти Ірану

Новини » Політика    10.07.2019 - 20:11
Трамп пригрозив суттєво посилити санкції проти Ірану
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

За словами Трампа, Іран довгий час таємно збагачувався ураном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "істотно посилить" санкції США проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера в Twitter.

За його словами, Іран довгий час таємно збагачувався ураном.

"Іран довгий час таємно "збагачувався", що повністю порушує жахливу угоду про 150 мільярдів доларів, укладену Джоном Керрі та адміністрацією Обами. Пам'ятайте, що угода повинна була закінчитися через певну кількість років. Санкції скоро будуть посилені, суттєво!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Ірану нещодавно заявило, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчився термін ультиматуму про виконання зобов'язань щодо ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.

Крім того, 8 липня Іран пригрозив відновити роботу деактивуючих центрифуг і збільшити рівень збагачення урану до 20% в якості потенційних заходів відступи від умов ядерної угоди 2015 року.

Також державний секретар Майк Помпео пригрозив новими санкціями США проти Ірану, у випадку, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран і не повернеться до дотримання його лімітів, встановлених ядерних угодою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампСанкції
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