Трамп пригрозив суттєво посилити санкції проти Ірану

За словами Трампа, Іран довгий час таємно збагачувався ураном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "істотно посилить" санкції США проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера в Twitter.

За його словами, Іран довгий час таємно збагачувався ураном.

"Іран довгий час таємно "збагачувався", що повністю порушує жахливу угоду про 150 мільярдів доларів, укладену Джоном Керрі та адміністрацією Обами. Пам'ятайте, що угода повинна була закінчитися через певну кількість років. Санкції скоро будуть посилені, суттєво!" - заявив Трамп.

Iran has long been secretly "enriching," in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!