Іран назвав умови повернення до ядерної угоди

Фото: Хасан Рухані (president.ir)

Президент Ірану зажадав від США зняти санкції відносно Тегерана

Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року. Ці умови назвав президент Ірану Хасан Рухані, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє, що відкрита для переговорів з Іраном щодо угоди з питань ядерної безпеки.

Але Іран поставив будь-які переговори в залежність від першої можливості експортувати стільки ж нафти, скільки він робив до того, як США вийшли з ядерного договору зі світовими державами в травні 2018 року.

"Ми завжди вірили в переговори ... якщо вони знімають санкції, припиняють нав'язаним економічним тиском і повертаються до угоди, ми готові вести переговори з Америкою сьогодні, прямо зараз і в будь-якому місці", - сказав Рухані.

Протистояння між Вашингтоном і Тегераном загострилося після того, як Тегеран збив американський безпілотник. Трамп скасував повітряний удар США у відповідь в останню хвилину.

Нагадаємо, Німеччина Франція і Велика Британія зробили спільну заяву про те, що підтримують Спільний всеоохоплюючий план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань у рамках СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

РБК-Україна повідомляло, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.