У Румунії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

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Інфікований повернувся до Румунії три тижні тому з Італії

В Румунії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що інфікований повернувся до Румунії три тижні тому після відвідин Італії. На даний момент він поміщений на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста.

"Спалах захворювання, викликаного новим коронавірусом (2019-nCoV), була зафіксована в кінці грудня 2019 року в Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим типом коронавіруса COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.