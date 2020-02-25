Помпео звинуватив Іран в недостатній інформації щодо спалаху коронавірусу

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Іран за кількістю смертельних випадків від коронавірусу - на другому місці після Китаю

Іран може приховати від світової громадськості вкрай важливу інформацію по розповсюдженню коронавірусу в країні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє AP.

За словами Помпео, США сильно стурбовані інформацією, що свідчить про те, що іранський режим може приховати вкрай важливі подробиці щодо спалаху коронавірусу на території країни.

Він також зазначив, що Іран за кількістю смертельних випадків від коронавірусу - на другому місці після Китаю.

Нагадаємо, влада Ірану офіційно підтвердили 16 смертей в результаті спалаху коронавірусу в країні.

При цьому місцеві ЗМІ звинувачують місцеву владу у приховуванні реальної інформації про кількість жертв від коронавірусу. Раніше повідомлялося, що в Ірані 50 осіб померли від нового вірусу. Всі смертельні випадки нібито були зафіксовані у місті Кум. За офіційними даними іранських властей кількість жертв нового вірусу, станом на 24 лютого, становила 12 осіб.

Президент Ірану Хасан Рухани закликав жителів країни не боятися коронавірусу і висловив надію на швидку перемогу над ним. Він назвав новий коронавірус не небезпечнішим за грип.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Іран у зв'язку з поширенням коронавірусу.