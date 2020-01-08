МЗС України підтвердило аварію літака МАУ в Ірані

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Усі 180 пасажирів загинули, створено гарячу лінію МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили аварію літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня. Про це передає Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

За попередньою інформацією представника авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні у Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту.

"За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково. У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 17 77", - йдеться в повідомленні.

Українське посольство в Ірані сказало CNN, що воно збирає список убитих пасажирів.

"Наш консул працює в аеропорту Тегерана, ми збираємо список пасажирів, які загинули в результаті аварії сьогодні вранці. У нас поки немає остаточних номерів, ми працюємо в контакті з рятувальними командами на місці і з офісом МАУ в Ірані", - прокоментували в посольстві.

Нагадаємо, іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.