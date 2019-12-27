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У Казахстані упав літак з 95 пасажирами на борту, є жертви

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 06:01
У Казахстані упав літак з 95 пасажирами на борту, є жертви
Фото: катастрофа літака в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

Загинули щонайменше 9 людей

У Казахстані відбулося падіння літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. В результаті не менше дев'яти осіб загинули, повідомляє в Facebook Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

Літак вилетів о 7:05 за місцевим часом з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

У салоні літака перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. За даними zakon.kz, число загиблих вже становить 9 осіб.

"За дорученням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром... Комісія вилітає на місце події. Детальні обставини події і причини будуть встановлені. До з'ясування обставин діяльність даної авіакомпанії припинена", - відзначило міністерство.

Нагадаємо, в кінці листопада в Сполучених Штатах сталася аварія невеликого літака Pilatus PC-12, на борту якого перебували 12 осіб. Літак розбився незабаром після вильоту з аеропорту Чемберлена. Загинули 9 осіб і троє поранені.

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