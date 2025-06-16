Иран снова ударил ракетами по Израилю, в Хайфе горит НПЗ: что известно

Иран снова атаковал баллистическими ракетами Израиль. Под удар попали центральные районы страны, в частности города Хайфа, а также Тель-Авив и его пригороды.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны сбивали ракеты над Тель-Авивом. Также звучали сирены воздушной тревоги в Иерусалиме.

По данным организации "Маген Давид Адом", в результате атаки несколько человек получили легкие ранения. В местах прилетов возникли пожары.

В городе Петах-Тиква иранская ракета попала в жилой дом, возник пожар.

Повреждены жилые дома

В центральной части Израиля иранские ракеты попали в два многоквартирных дома. Два человека получили ранения средней тяжести, а десять других - легкие.

Медицинский центр Ихилов в Тель-Авиве сообщает, что после последнего обстрела баллистическими ракетами из Ирана в больницу попали четыре человека. Они находятся в состоянии от легкого до умеренного.

В одном из районов Тель-Авива под названием Буш-Дан из-за попадания в жилой дом эвакуированы 20 раненых человек.

В Тель-Авиве повреждена энергосеть

Израильская электрическая корпорация сообщила, что иранские удары повредили местную электросеть в центральной части Израиля.

"На местах работают бригады, которые занимаются устранением опасности для безопасности, в частности риска поражения электрическим током из-за поврежденных электропроводов", - сообщили в корпорации.

"Одновременно проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", - добавили в корпорации.

Удар по НПЗ в Хайфе

В прибрежном израильском городе Хайфа произошли взрывы, в результате которых были повреждены здания и загорелась инфраструктура.

Во время ракетного обстрела, небо над НПЗ было освещено. Здания и инфраструктура вспыхивали, когда ракеты попадали в цель.

Обновлено 05:40

По данным издания Ynet, количество госпитализированных в Израиле возросло до 29.