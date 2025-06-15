ЦАХАЛ завершил масштабную волну ударов по Ирану: что было атаковано

Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram ЦАХАЛа.

"Под удар попали многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану", - говорится в публикации.

Так, по данным ЦАХАЛа, сегодня удары были нанесены по объектам инфраструктуры, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции (КСИР), спецподразделению "Кудс", а также вооруженным силам Ирана.

Согласно заявлению, атака была направлена на уничтожения мощностей Ирана по производству оружия.

Что предшествовало

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

Кроме того, в результате ударов были ликвидированы более топ-20 иранских командиров. Среди них есть самые высшие чиновники.

Этим утром стало известно, что по данным Армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на иранской территории.

Также отметим, что вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

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