ЦАХАЛ завершил масштабную волну ударов по Ирану: что было атаковано
Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram ЦАХАЛа.
Согласно заявлению, атака была направлена на уничтожения мощностей Ирана по производству оружия.
Так, по данным ЦАХАЛа, сегодня удары были нанесены по объектам инфраструктуры, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции (КСИР), спецподразделению "Кудс", а также вооруженным силам Ирана.
"Под удар попали многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану", - говорится в публикации.
Что предшествовало
Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.
Кроме того, в результате ударов были ликвидированы более топ-20 иранских командиров. Среди них есть самые высшие чиновники.
Этим утром стало известно, что по данным Армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на иранской территории.
Также отметим, что вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.
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