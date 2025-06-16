Іран знову вдарив ракетами по Ізраїлю, у Хайфі горить НПЗ: що відомо
Іран знову атакував балістичними ракетами Ізраїль. Під удар потрапили центральні райони країни, зокрема міста Хайфа, а також Тель-Авів і його передмістя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, The Times of Israel, Sky News, Ynet, CNN.
Зазначається, що сили протиповітряної оборони збивали ракети над Тель-Авівом. Також лунали сирени повітряної тривоги в Єрусалимі.
За даними організації "Маген Давид Адом", внаслідок атаки кілька людей отримали легкі поранення. В місцях прильотів виникли пожежі.
У місті Петах-Тіква іранська ракета влучила у житловий будинок, виникла пожежа. За останніми даними, у місті загинули троє людей.
Пошкоджені житлові будинки
В центральній частині Ізраїлю іранські ракети влучили у два багатоквартирні будинки. Двоє людей отримали поранення середньої тяжкості, а десять інших - легкі.
Медичний центр Іхілов у Тель-Авіві повідомляє, що після останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану до лікарні потрапили чотири людини. Вони перебувають у стані від легкого до помірного.
В одному з районів Тель-Авів під назвою Буш-Дан через влучання у житловий будинок, евакуйовані 20 поранених людей.
У Тель-Авіві пошкоджено енергомережу
Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральній частині Ізраїлю.
"На місцях працюють бригади, які займаються усуненням небезпеки для безпеки, зокрема ризику ураження електричним струмом через пошкоджені електропроводи", - повідомили у корпорації.
"Одночасно проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", - додала вона.
Удар по НПЗ у Хайфі
У прибережному ізраїльському місті Хайфа сталися вибухи, внаслідок яких були пошкоджені будівлі та загорілася інфраструктура.
Під час ракетного обстрілу, небо над НПЗ було освітлене. Будівлі та інфраструктура спалахували, коли ракети влучали у ціль.
Оновлено 05:40
За даними видання Ynet, кількість госпіталізованих в Ізраїлі зросла до 29.
Загострення на Близькому Сході
У ніч проти 13 червня ізраїльські ВПС завдали ударів по військовій та ядерній інфраструктурі Ірану в межах операції під назвою "Левиний народ".
Причиною для початку активних дій став зрив переговорного процесу між Іраном та США щодо укладання нової ядерної угоди.
Під час авіаудару в районі Тегерана було знищено двадцять високопоставлених офіцерів Ірану, а також кілька фахівців, які брали участь у розробці ядерного потенціалу.
З п'ятниці по неділю країни обмінювалися ракетно-дроновими ударами по інфраструктурі одне одного.
У неділю ввечері ізраїльська армія зі свого боку заявила про завершення операції, оскільки уразила всі об'єкти, що використовувалися для розробки Іраном ядерної зброї.
За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану близько 250 ударів по 720 цілях.
Ввечері 15 червня Іран також обстріляв Єрусалим, Тель-Авів і Хайфу.
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