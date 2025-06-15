В Тель-Авиве и Иерусалиме прогремели взрывы, в Хайфе прилет: что известно

Вечером, 15 июня, Иран вновь выпустил ракеты по территории Израиля. В ряде городов было слышно звуки взрывов, а Хайфе известно о прилете.

По словам очевидцев, взрывы было слышно над городами Тель-Авив и Иерусалим примерно в 20:00. Параллельно ведущая мировых новостей Ялда Хаким, которая находится в Иерусалиме, говорила о замеченных ракетах над городом.

"Именно с этим приходится сталкиваться людям здесь в течение последних нескольких дней с тех пор, как Израиль начал атаку на иранский режим. Я вижу, как люди бегут в свои бункеры и спешат в безопасное место.

Тем временем вооруженные силы Израиля предупредили израильтян, призвав их покинуть окрестности "жизненно важных районов".

Также уже есть информация о первых пострадавших.

"По данным спасателей, четыре человека получили легкие ранения в результате падения иранской баллистической ракеты в городе на юге Израиля", - пишет The Times of Israel, однако не уточняет, о каком именно городе речь.

Кроме того, под атакой оказался Хайфа. По данным израильской поисково-спасательной организации ZAKA, в северной части города зафиксировано прямое попадание по дому.

"Прямое попадание в здание в Хайфе. Группы северного округа ZAKA направляются на место происшествия", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательная служба Израиля тоже подтвердила, что получила сообщение о прямом попадании. Сейчас пожарные бригады уже направляются на место происшествия.

Параллельно The Times of Israel пишет, что в Хайфе два человека получили легкие осколочные ранения. Сейчас территорию обследуют на предмет других пострадавших, если таковы есть.